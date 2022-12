Sternstunden-Tag 2022 Der BR sagt DANKE! 11,65 Millionen für Kinder in Not

"In Krisenzeiten, wie wir sie gerade erleben, ist die Hilfe von Sternstunden wichtiger denn je – denn egal ob Krieg, Energiekrise oder Inflation, oft sind es die Kinder, die ganz besonders unter den Folgen leiden. Und obwohl so viele Menschen gerade selbst weniger in der Tasche haben, war die Spendenbereitschaft ungeheuer groß – das macht mich zutiefst dankbar. Danken möchte ich aber auch den vielen Beteiligten, die am Erfolg des BR-Sternstunden-Tags mitgewirkt haben – ob am Spendentelefon, im Programm, im Sternstunden-Büro oder an ganz vielen Stellen im Hintergrund."