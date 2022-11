Rückblick 2022 BR-Mitarbeitenden-Aktionen für Sternstunden

Rikschafahrt im Juli Auch unter dem Jahr engagiert sich das Moderationsduo der Sternstunden-Gala Sandra Rieß und Volker Heißmann für Sternstunden. Im Juli luden sie Passantinnen und Passanten gegen Spende zu einer Tour durch die Nürnberger Innenstadt in der E-Rikscha ein. Nach zwei Stunden Strampeln klingelten 547,24 Euro in der Sternstunden-Spendenkasse.

Bereits seit 1993 besteht die Benefizaktion Sternstunden und sie wurde von Anfang an vom Bayerischen Rundfunk begleitet. Der Sternstunden-Tag im Dezember ist dabei alljährlich der Höhepunkt und neben zahlreichen Berichten, Aktionen und Sendungen auf allen Wellen, im Fernsehen sowie online, telefonieren viele Mitarbeitende des Bayerischen Rundfunks emsig in den Spendenzentralen. Das alles hat dazu beigetragen, dass in den letzten 29 Jahren über 342 Millionen Euro in 3.697 Projekten weltweit für Kinder in Not eingesetzt werden konnten.