Der Sternstunden-Song 2022 "Sonne Song" von Dreiviertelblut

Nach "Ich wünsch dir Sternstunden" im Jahr 2018 und "Auf bessere Zeiten" 2020 wird es auch in diesem Jahr wieder einen eigenen Sternstunden-Song für die Vorweihnachtszeit geben. Diesmal setzt die Band Dreiviertelblut rund um die Musiker Sebastian Horn und Gerd Baumann mit dem Lied "Sonne Song" ein Zeichen für Kinder in Not. Der Titel ist auf allen gängigen Musikplattformen verfügbar, die Erlöse aus dem Download gehen zu 100 Prozent an Sternstunden, die Benefizaktion mit dem Bayerischen Rundfunk.