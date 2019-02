ARD-Musiktrailer bei "Avant Premiere" Erfolgreiche Präsentation

Es ist eine filmische Reise durch herausragende Musikmomente, die die ARD-Programme zu bieten haben. Dieser Trailer wurde in Berlin bei der "Avant Premiere", der international renommierten Musik-Fachmesse, die zeitgleich mit der "Berlinale" stattfindet, einem breiten Fachpublikum präsentiert.

Seit nunmehr sechs Jahren nutzt das "Internationale Musik- und Medienzentrum" (IMZ) mit Sitz in Wien die Popularität und Strahlkraft der Berlinale, um zeitgleich seine weltweit rund 150 Mitglieder – Musikproduzenten, Programmverantwortliche und Kulturmanager – zu einem mehrtägigen Kongress nach Berlin einzuladen.

Visitenkarte der ARD

Die "Avant Premiere" dient der Branche als Informationsplattform für innovative Trends und Events vornehmlich im Segment der klassischen Musik und ebenso als Kontakt- und Gesprächsforum für neue Konzert-, Opern- oder Musikfilm-Produktionen. Schließlich bietet die Tagung den Fernsehsendern und Produzenten auch eine willkommene Gelegenheit, einem breiten Fachpublikum mit Highlights aus dem zurückliegenden Jahr eine Visitenkarte zu hinterlassen.

Messe-Besucher beeindruckt

Die ARD-Federführung Musik präsentierte in diesem Kontext zum zweiten Mal einen 10-minütigen Querschnitt mit Sequenzen herausragender Produktionen aus den Dritten Programmen sowie Zulieferungen für Arte und 3sat. Die filmische Reise führt von der großen Symphonik (u.a. L. v. Beethovens "Eroica" mit dem BR-Symphonieorchester, W.A. Mozarts Klarinettenkonzert mit Sabine Meyer, Johannes Brahms 1. Klavierkonzert mit Igor Levit und dem WDR-Symphonieorchester) über attraktive open air-Events (HR-Musiksommer vor der EZB in Frankfurt) und Portraits kammermusikalischer Ausnahmekünstler ("Philharmonix") bis hin zu aufwändigen Musikdokumentationen (u.a. über die international renommierte Paliashvili-Musikschule in Tiflis und die Entstehungsgeschichte von Leonard Bernsteins "West Side Story") sowie berühmten Ballettproduktionen (Schwanensee / WDR). Ein Portfolio, das vielen Messe-Besuchern imponierte.