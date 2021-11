Stadt-Land-Umfrage: Nachhaltigkeit gewollt, Sorge vor Einsamkeit

Zum Auftakt der ARD-Themenwoche "Stadt.Land.Wandel" ist eine große Umfrage mit dem Titel "Stadt.Land.Chancen" veröffentlicht. Fast alle Befragten, egal ob sie in der Stadt oder auf dem Land leben, eint der Wunsch nach Nachhaltigkeit und Umweltschutz: Etwa 95 Prozent sagen aus, dass es ihnen wichtig ist, dass ihre Lebensmittel regional angebaut werden. Und rund 97 Prozent möchten gerne einfach erkennen können, welche Auswirkungen ein bestimmtes Produkt auf die Umwelt hat.

Befragte wünschen sich Nachhaltigkeit und Regionalität

Damit sich nachhaltige Produkte aber auch bei den Menschen durchsetzen könnten, seien neben dem Wert der Nachhaltigkeit noch zwei weitere Faktoren wichtig, erläutert Prof. Martina Schraudner vom Fraunhofer Center for Responsible Research and Innovation (CeRRi), Mitautorin der Studie: einerseits das Vertrauen, dass das gekaufte Produkt auch wirklich nachhaltig ist. Dazu brauche es eine Instanz, die prüft und reguliert. Und zweitens, so Schraudner, müsse es eine Art Gerechtigkeit geben. Das Produkt müsse für viele verfügbar und leistbar sein.