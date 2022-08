Zwischen zwei Tönen: Die Kunst des Obertonsingens

"Ich kann ja mal ein Beispiel bringen. Ich singe Freude schöner Götterfunken (pfeifen) ... Jetzt werden 5% das gehört haben, (singt) jetzt 30%, (singt) jetzt 60% (singt) und jetzt fälsche ich die Vokale so ab, dass das Gehirn sagt: Das hat mit Sprache nichts mehr zu tun und kann deuten was es möchte. Und was das Gehirn dann tut: Es vergleicht es mit dem Bekanntestem einem Pfeifton. Und dann macht es die Erfahrung, dass es zwei getrennte Töne sind. (singt)"

"Das ist ein totaler Denksprung, das ist wie im Physikunterricht der Formelkram; irgendwann hat man verstanden um was es geht und dann hat es auch Spaß gemacht. Es fühlt sich anders an, es liegt daran dass man mit beiden Gehirnhälften denken muss weil man das seltsam koordinieren muss. Es fühlt sich anders an als das normale Singen man braucht Zeit zum Üben."

Akustische Täuschung nennt Wolfgang Saus das Phänomen. Das Gehirn hört den herausgefilterten Ton, weil es an einen bekannten Klang erinnert, den einer Flöte oder Glasharfe. Töne überhaupt sind ein Konstrukt unseres Gehirns. Draußen in der Natur gibt es nur Druckschwankungen in der Luft. Der Ton passiert in uns. Lassen wir uns darauf ein - weiter, tiefer - machen wir Obertöne! Jeder der sprechen kann, kann Obertöne singen.