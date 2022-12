Zum Sonntag Von den Straßen-Kleber:innen lernen

Als Öffentlichkeit schneiden wir nicht gut ab. Anstatt über die berechtigten politischen Anliegen der letzten Generation zu diskutieren, führen wir Paralleldebatten: über die angeblichen demokratischen Defizite der Aktivist:innen; darüber, ob Straßenblockaden unter den Straftatbestand der Nötigung fallen; und ob Sicherungsgewahrsam zur Vorbeugung solcher Aktionen zulässig sei und verhängt werden soll. Dieses Am-Eigentlichen-Vorbeireden trägt pathologische Züge: angesichts der Prognosen des Weltklimarats und der Tatsache, dass in diesem Jahr weltweit mehr CO2 ausgestoßen wurde als jemals zuvor. Im Laufe der vergangenen Wochen musste man den Eindruck gewinnen, dass diese Scheindebatten von eigenen Unzulänglichkeiten und Verfehlungen ablenken sollen.

Olivia Mitscherlich-Schönherr ist lehrt Philosophische Anthropologie in München und erforscht die Grenzfragen menschlichen Lebens

Wir reden am Eigentlichen vorbei

Die Defizite, auf die die letzte Generation aufmerksam macht, sind politischer Natur. Die Aktivist:innen stören die öffentliche Ordnung in Antwort auf die demokratischen Defizite, die die nationalen Klima-Politiken zeitigen. Die deutsche Klima-Politik wird undemokratisch, indem die Bundesregierung zentrale klimapolitische Wahlversprechen nicht umsetzt. Zur Erinnerung: vor einem guten Jahr haben wir die Ampel-Parteien mehrheitlich auch wegen ihres Bekenntnisses zum 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens gewählt. Im letzten Jahr hat sich nun gezeigt: die Regierung tut bei weitem nicht genug, um dieses Wahlversprechen einzulösen. Ganz offensichtlich meint die Regierung, die dringend anstehenden Transformationen ihren Wähler:innen nicht zumuten zu können; durch eine konsequente Klima-Politik ihre Wiederwahl zu gefährden.

In diesen inneren Widersprüchen wird die Klima-Politik der Bundesregierung undemokratisch – und nicht etwa der außerparlamentarische Widerstand gegen diese Politik, wie in den verworrenen Debatten der letzten Wochen oft zu hören war. Wenn die letzte Generation die Regierung mit ihren Aktionen zum Handeln bewegen will, dann verbindet sie die Sorge ums Klima mit der Sorge um unsere Demokratie.