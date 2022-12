Lieblingsalben 2022 Achim Bogdahn

01. Big Thief Dragon New Warm Mountain I Believe in You

02. Alvvays Blue Rev

03. Yard Act The Overload

04. Ball Park Music Weirder & Weirder

05. The Beths Expert In A Dying Field

06. Fontaines D. C. Skinty Fia

07. 2nd Grade Easy Listening

08. Black Thought & Danger Mouse Cheat Codes

09. Weyes Blood And In The Darkness, Hearts Aglow

10. Wet Leg Wet Leg

11. Phoenix Alpha Zulu

12. Little Simz No Thank You

13. Mitski Laurel Hell

14. Rolling Blackouts Coastal Fever Endless Rooms

15. Michael Head & The Red Elastic Band Dear Scott

16. MJ Lenderman Boat Songs

17. Wilco Cruel Country

18. Kevin Morby This Is A Photograph

19. Kendrick Lamar Mr. Morale & The Big Steppers