Russlanddeutsche Erfolgsgeschichten Ivan der Bayer

Russlanddeutsche sind in Bayern angekommen und vorangekommen. Lange Zeit unbemerkt, gibt es inzwischen viele Erfolgsgeschichten. Zu Besuch u.a. in einer Kaffeerösterei, einer Privatklinik und einem Supermarkt. Dazu die Erfolgsrezepte.

Fast eine Million Menschen aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion haben sich seit Ende der 1980er Jahre in Bayern niedergelassen. Viele von ihnen sind erfolgreich und haben ihren Platz gefunden: Als Handwerksmeister, Unternehmer, Wissenschaftler. So ist die Vorsitzende der Landsmannschaft in Oberbayern Ärztin. Und ein ehemaliger Offizier der russischen Schwarzmeerflotte führt eine Kaffeerösterei in München.

Waren es vor zehn Jahren noch die kriminellen jungen Russlanddeutschen mit den Integrationsproblemen, die aufgefallen sind, so sind es heute die oft leisen Aufstiegsgeschichten. Idol auch vieler Russlanddeutscher ist Helene Fischer, die erfolgreiche Sängerin und Moderatorin mit Geburtsort in Sibirien.

In der "Zeit für Bayern" porträtiert Anton Rauch "russlanddeutsche" Bayern. Es sind spannende Lebensgeschichten mit Humor und vielen Überraschungen, wenn sich russische und bayerische Lebensweise treffen.