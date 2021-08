Der Osser, Joseph Berlingers geliebter Hausberg Der Busen der Mutter Gottes

An den Fuß dieses Berges hat sich der Musikant und Vater des Autors, der so hieß wie sein Sohn, ein kleines Wirtshaus gebaut. In der Hoffnung, dass die Wanderer, die auf den Osser steigen, in der „Grenzlandgaststätte“ einkehren und sich von seiner Frau stärken lassen. Der kleine Joseph hat währenddessen in den Osserwäldern Schwammerl und Heidelbeeren gesammelt und von Touristen mit vorgehaltener Pistole Wegezoll eingefordert. Wollte er seinem Großvater nacheifern, der so hieß wie sein Enkel? Dieser Großvater war „Schwirzer“ gewesen und hatte über die Grenze am Osser geschmuggelt.