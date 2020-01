Blasmusik in Bayern Das Beste steht nicht in den Noten

In seiner Sendung „Das Beste steht nicht in den Noten“ versucht Georg Impler, ausgehend von der 230 jährigen Tradition der Auer Blaskapelle sowie mit Beispielen aus Dörfern und Städten in Franken und Schwaben, sich in Geschichte und Selbstverständnis der bayerischen Blaskapellen einzufühlen und ihre Bedeutung für der ländlichen Kultur Bayerns zu umreißen.