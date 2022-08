Download-Center Einsatz im Unterricht

Nachbearbeitung: Es folgt die Vertiefungsphase, in der die Schülerinnen und Schüler die Arbeitsblätter bearbeiten. Arbeitsblatt 1 beschäftigt sich mit Merkmalen, Lebensraum, Fortpflanzung und Nahrung der Straßentauben. Arbeitsblatt 2 beleuchtet die Bedeutung der Taube als Symboltier. Arbeitsblatt 3 hat den "Taubenkrieg" in den Städten zum Thema.

Nun kann die Klasse der Frage nachgehen, warum gerade der Straßentaube so geballter Hass entgegenschlägt. Dabei können diese Aspekte besprochen werden.

Die Straßentaube tritt in den Städten nicht als einzelner Exot, sondern in Scharen auf. Wir erleben die Taube als 'Massentier'.



Empfinden wir im hektischen Großstadtleben das Massentier Taube als Bedrohung?

Fühlen wir uns provoziert von Tieren, die öffentliche Plätze bevölkern, auf Denkmälern hocken, Balkone mit Kot beschmutzen und nicht einmal vor uns fliehen?

Betrachten wir das Massentier Taube - verglichen mit einem Panda oder einem Eisbärbaby - als minderwertig und sind deshalb bereit, Tötungsaktionen gutzuheißen?

Warum werden Tauben, die die Menschen einst als Friedensbringer schätzten, heute als "fliegende Ratten" verfolgt?

Es fällt auf, dass viele Menschen in modernen Industriestaaten Probleme mit wilden Tieren haben. Derzeit erregt die Debatte um die Wiederkehr der großen Beutegreifer Wolf, Bär und Luchs manche Gemüter.



Warum gilt auch die Straßentaube als unkontrollierbares Lebewesen?

Warum ist die Furcht vor Tieren, die in unsere geordnete Welt eindringen, weit verbreitet?

Abschließend Diskussion: Welcher Platz gebührt Tauben in unseren Städten? Wie können wir das zusammenleben Mensch-Taube organisieren?