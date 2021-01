Poesie-Atlas der Sinti und Roma "Die Morgendämmerung der Worte"

"Die Morgendämmerung der Worte" - Poesie-Atlas der Sinti und Roma

Zum ersten Mal können wir in dieser Anthologie Gedichte lesen, die die kulturelle Vielfalt der Sinti und Roma bezeugen, von jenen Völkern ohne Staat und ohne eigenes Land, die vor über 500 Jahren von Indien über Persien nach Kleinasien und von dort teils über Arabien und Afrika nach Spanien, über Griechenland nach Ost- und Mitteleuropa und über Russland bis nach Nordeuropa kamen. Aus über 20 Sprachen wurden sie in Deutsche übersetzt, Gedichte über Sehnsucht und Vertreibung, Liebe und Verfolgung, Angst und Hass, fern von jeder Reisewagen-Folklore und "Zigeuner"-Romantik. Wir erfahren zum Beispiel, dass die Sonnenblume die Blume der Roma ist.

Ceija Stojka - "die sonnenblume"

Margarete Horvath-Stojka wurde 1933 in der Steiermark geboren. Ihre Eltern gehörten den Lovara-Roma an, und reisten als Pferdehändler durch Österreich. Ihr Vater wurde im KZ-Dachau ermordet, der Rest der Familie wurde nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Ceija Stoika überlebte drei Konzentrationslager, von ihrer Großfamilie überlebten nur sechs Mitglieder. 1988 veröffentlichte sie ihr erstes Buch "Wir leben im Verborgenen". Sie schrieb und malte gegen das Vergessen. Die Künstlerin Ceija Stoika, wie sie sich später nannte, starb 2013 in Wien.

Philomena Franz - "Als ich ein Kind war"

Schriftstellerin Philomena Franz

Philomena Franz wurde 1922 in Biberach an der Riß geboren. Ihr Vater war ein berühmter Cellist, ihre Mutter Sängerin. 1938 musste sie die Mädchenoberschule in Stuttgart verlassen. 1939 wurde der Musikerfamilie auf dem Rückweg von einer Konzertreise in Paris ihre Musikinstrumente abgenommen, sie wurden in den Arbeitsdienst eingegliedert. Vom Arbeitsdienst in Stuttgart wurde sie ins "Zigeuner-Lager" nach Auschwitz Birkenau deportiert, ihre Eltern und Geschwister wurden ermordet. Zusammen mit Ceija Stoika gehört sie zu den Pionieren der Roma-Erinnerungsliteratur.