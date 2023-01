Irina Wanka liest Sofia Andruchowytsch: Die Geschichte von Romana

"Wissen Sie, was er mal zu mir gesagt hat? Die Psychiaterin kniff die Augen zusammen, als unterdrücke sie ein Lächeln. Ich zitiere. Er hat gesagt: Was ist, wenn ich mich an nichts erinnern will? Wenn ich dort, in der Vergangenheit, unglücklich war? Wenn ich ein schlechter Mensch war, ein Verbrecher, Vergewaltiger, Mörder? Was, wenn ich aus meinem Leben in den Krieg geflohen bin, um nie wieder dorthin zurückzukehren? Romana schüttelte energisch den Kopf."