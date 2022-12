Stefan Wilkening liest Honoré de Balzac: Glanz und Elend der Kurtisanen

Leidenschaft, Ruchlosigkeit und wahre Liebe - bei Balzac wird alles geboten. Im Einzelnen geht es hier um die junge und wunderschöne Esther, gefallener Engel, die der Laufbahn als Kurtisane aber inzwischen vollkommen abgeschworen hat. Denn sie ist dem Dichter Lucien begegnet und will nur noch für und mit ihm leben. Lucien aber ist Zögling und Werkzeug eines undurchsichtigen Priesters (der sich im Laufe des Romans als Krimineller herausstellt). Dieser erkennt schnell, dass er Esthers Hingabe für seine Zwecke nutzen kann …

Balzacs Comédie Humaine ist ein riesiger Kosmos aus Literatur - angelegt auf 137 Romane, die aber nicht alle vollendet wurden; dazu kommen weitere Schriften. Zahlreiche Figuren tauchen immer wieder auf. "Glanz und Elend der Kurtisanen" ist einer der bekanntesten Titel aus diesem Geflecht. Rudolf von Bitter hat das Buch neu übersetzt und ist zu Gast in den radioTexten. Die Ausschnitte aus dem Roman liest Stefan Wilkening in der Regie von Irene Schuck (zweiter Teil am 26. Dezember). Mit freundlicher Genehmigung des Hanser Verlags können wir diese Sendungen auch im Bayern 2 Podcast "Lesungen" anbieten.