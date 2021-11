Patricia Highsmith "Die Heldin" und "Der Schneckenforscher"

2021 wäre die schillernde Schnecken-Freundin 100 Jahre alt geworden

Ausgewählte Passagen aus den Tage- und Notizbüchern Patricia Highsmiths liest Wiebke Puls ab 9. November in drei Folgen in den radioTexten am Dienstag. Und hier, in der klassischen Lesung, interpretiert Wiebke Puls am 18. November zwei berühmte Erzählungen der Highsmith: "Die Heldin" und natürlich: "Der Schneckenforscher".



Regie und Moderation: Kirsten Böttcher

Redaktion: Judith Heitkamp