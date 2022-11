Playlist Ralf Summer

Montag, 21. November 2022

Stella Sommer

In My Darkness

Album: Silence Wore A Silver Coat

Die Heiterkeit

Wir Finden Wir Uns

Album: Was Passiert Ist

Jeb Loy Nichols

Big Troubles Come In Small Doors

Album: United States of the Broken Hearted

Jeb Loy Nichols

Just A Visitor (Fellow Travellers Cover)

Album: United States of the Broken Hearted

Jeb Loy Nichols

I Hate The Capitalist System

Album: United States of the Broken Hearted

Florist

Feathers

Album: Florist

Florist

Two Ways

Album: Florist

Jesse Tabish

Keep You Right

Album: Cowboy Ballads Part One

Other Lives

Tamer Animals

Album: Tamer Animals

Felix Laband

Prelude

Album: The Soft White Hand

Felix Laband

A True Friend Is Hard To Find

Single

Pole

Grauer Sand

Album: Tempus

Pole

Stadt

Album: 2

Snad

Platonic Tectonix

Album: Loop DreamZz