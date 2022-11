Playlist Jay Rutledge

Mittwoch, 02. November 2022

Altin Gün

Leylim Ley

Single

Derya Yildirim & Grup Simsek

Darildim Darildim

Album: Dost 2

Gaye Su Akyol

Hemserim Mamleket Nire

Album: Istikrarli Hayal Hakikattir

Gaye Su Akyol

Sen benim Magaramsin

Single

Black Sherif

45

Album: The Villain I never was

Black Sherif

Wasteman

Album: The Villain I never was

Jerry K, Black Sherif

Of course I fucked up

Single

Peter Fox, Inez

Zukkunft Pink

Focalistic

Ke Star (Remix)

DBN Gogo

Bambelela

Single

Tiwa Savage

Koo Koo Fun