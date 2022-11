Playlist Sabine Gietzelt

Freitag, 04. November 2022

The Boo Radleys

Wake up Boo

Album: Wake Up Boo!

Manic Street Preachers

Patrick Bateman

Album: La Tristesse Durera (Scream To A Sigh)

Nirvana

Scentless Apprentice

Album: In Utero

Jefferson Airplane

White Rabbit

Album: The Worst Of Jefferson Airplane

Gregor Samsa

Makeshift Shelters

Album: 55:12

Blumfeld

Verstärker

Album: LÉTAT ET MOI

Bodi Bill

I Like Holden Caulfield

Album: Next Time

PJ Harvey

Angelene

Album: Is This Desire?

Kate Bush

Wuthering Heights

Album: The Kick Inside

The Police

Tea In The Sahara

Album: Synchronicity

Case Studies

Richard Brautigan

Album: This is Another Life