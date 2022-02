Playlist Florian Schairer

Mittwoch, 23. Februar 2022

Isobel Campbell & Marc Lanegan

We die an see beauty reign

Mitschnitt live vom 24.11.2010 in der Dachauer Friedenskirche

Isobel Campbell & Marc Lanegan

You won't let me down again

Mitschnitt live vom 24.11.2010 in der Dachauer Friedenskirche

Isobel Campbell & Marc Lanegan

Come undone

Mitschnitt live vom 24.11.2010 in der Dachauer Friedenskirche

Isobel Campbell & Marc Lanegan

Snake Song

Mitschnitt live vom 24.11.2010 in der Dachauer Friedenskirche

Isobel Campbell & Marc Lanegan

Ballad of the Broken Seas

Mitschnitt live vom 24.11.2010 in der Dachauer Friedenskirche

Isobel Campbell & Marc Lanegan

Back Burner

Mitschnitt live vom 24.11.2010 in der Dachauer Friedenskirche

Isobel Campbell & Marc Lanegan

Come on over turn me on

Mitschnitt live vom 24.11.2010 in der Dachauer Friedenskirche

Isobel Campbell & Marc Lanegan

Get behind me

Mitschnitt live vom 24.11.2010 in der Dachauer Friedenskirche

Isobel Campbell & Marc Lanegan

Revolver

Mitschnitt live vom 24.11.2010 in der Dachauer Friedenskirche

Isobel Campbell & Marc Lanegan

Do you wanna come walk with me?

Mitschnitt live vom 24.11.2010 in der Dachauer Friedenskirche

Isobel Campbell & Marc Lanegan

Ramblin Man

Mitschnitt live vom 24.11.2010 in der Dachauer Friedenskirche