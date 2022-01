Playlist Katja Engelhardt

Mittwoch, 19. Januar 2022

Peter Licht

Lied vom Ende des Kapitalismus

Album: Lieder vom Ende des Kapitalismus

R.E.M.

Exhuming McCarthy

Album: Document

Marteria

El Presidente

Album: Roswell

Stevie Wonder

He's Missta Know-It-All

Album: Innervisions

Kendrick Lamar, U2

XXX.

Album: DAMN

Francesco Wilking

Der Minister

Album: Die Zukunft liegt im Schlaf

Pink Floyd

The Fletcher Memorial Home

Album: The Final Cut

Ich trinke keine Tränen mehr

Korrekte Drinks

Album: Mario Cart und Tilidin (Demo 2020)

Frank Zappa

Dicki's Such an Asshole

Album: Broadway the Hard Way

Celo & Abdi

Diaspora

Album: Diaspora

Elvis Costello

Less Than Zero

Album: My Aim is True