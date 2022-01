Playlist Noe Noack

Samstag, 08. Januar 2022

Nico

Frozen Warnings

Album: The Marble Index

The Velvet Underground

Loop

Single

Sunn O)))

Pyroclast F

Album: Metta Benevolecne (BBC6 Music)

Sunn O)))

Troubles Air

Album: Metta Benevolecne (BBC6 Music)

Nadja

Luminous Rot

Album: Luminous Rot

Capitol1212 feat. Earl 16

Love will tear us apart

Album: Late Night Tales

Keith Hudson

Hunting

Album: Flesh Of My Skin, Blood Of My Blood

Keith Hudson

Flesh Of My Skin (Blood Of My Blood dub)

Album: Flesh Of My Skin, Blood Of My Blood

Keith Hudson

Darkest Night

Album: Flesh Of My Skin, Blood Of My Blood

Black Uhuru

Shine Eye Gal (&Dub)

Album: Unmetered Taxi