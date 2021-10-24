Bayern 2 - Nachtmix

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Playlist Roderich Fabian

Von: Roderich Fabian

Stand: 24.10.2021

24 Oktober

Sonntag, 24. Oktober 2021

T. Rex
Ride a white Swan
Album: T. Rex

Tyrannosaurus Rex
One Inch Rock
Album: Single

T. Rex
Hot Love
Album: Single

T. Rex
Mambo Sun
Album: Electric Warrior

T. Rex
Life's a Gas
Album: Electric Warrior

T. Rex
Monolith
Album: Electric Warrior

Chuck Berry
Little Queenie
Album: Single

T. Rex
Get it on
Album: Electric Warrior

Oasis
Cigarettes and Alcohol
Album: Definitely Maybe

T. Rex
Rip--Off
Album: Electric Warrior

T. Rex
Planet Queen
Album: Electric Warrior

T. Rex
The Motivator
Album: Electric Warrior

T. Rex
Jeepster
Album: Electric Warrior

Howlin' Wolf
You'll be mine
Album: Howlin Wolf

T. Rex
Girl
Album: Electric Warrior

T. Rex
Cosmic Dancer
Album: Electric Warrior


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