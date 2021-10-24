Playlist Roderich Fabian
24. Oktober
Sonntag, 24. Oktober 2021
T. Rex
Ride a white Swan
Album: T. Rex
Tyrannosaurus Rex
One Inch Rock
Album: Single
T. Rex
Hot Love
Album: Single
T. Rex
Mambo Sun
Album: Electric Warrior
T. Rex
Life's a Gas
Album: Electric Warrior
T. Rex
Monolith
Album: Electric Warrior
Chuck Berry
Little Queenie
Album: Single
T. Rex
Get it on
Album: Electric Warrior
Oasis
Cigarettes and Alcohol
Album: Definitely Maybe
T. Rex
Rip--Off
Album: Electric Warrior
T. Rex
Planet Queen
Album: Electric Warrior
T. Rex
The Motivator
Album: Electric Warrior
T. Rex
Jeepster
Album: Electric Warrior
Howlin' Wolf
You'll be mine
Album: Howlin Wolf
T. Rex
Girl
Album: Electric Warrior
T. Rex
Cosmic Dancer
Album: Electric Warrior