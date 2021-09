Playlist Ralf Summer

Donnerstag, 23. September 2021

Jesse Malin

A Little Death

Album: Sad and Beautiful World

Courtney Barnett

I'll Be Your Mirror

Album: V.A. I'll Be Your MIrror. A Tribute To the Velvet Underground & Nico

Sufjan Stevens & Angelo De Augustine

(This is) The Thing

Album: A Beginner's Mind

Ada Lea

Backyard

Album: One Hand On the Steering Wheel The Other Sewing A Garden

Holy Hive

Deadly Valentine

Album: Holy Hive

Esperanza Spalding

Formwela 8

Album: Songwirghts Apothecary Lab

Dennis Bovell

Jah Jah see dem a come (Dub)

AlbuM: Dennis Bovell meets Dubblestandard @Repulse Reggae Classics

Auf Togo

Seagull

Album: Movements

Public Service Broadcasting

Der Rhythmus der Maschinen (feat. Blixa Bargeld)

Album: Bright Magic

Die Ärzte

Noise

Album: Dunkel

The Muslims

Fuck These Fuckin' Fascists

Album: Fuck These Fuckin' Fascists

Ulrich Schnauss & Mark Peters

The Supposed Middle Class

Album: Destiny Waiving