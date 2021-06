Playlist Michael Bartle

Freitag, 18. Juni 2021

Dead Moon

It's ok

Album: Crack in the system

The Weeds aka The Lollipoppe Shop

You Must Be A Witch

Album: The weeds aka The Lollipoppe Shop

Bauhaus

Spirit Int The Sky

Album: 5 Albums

DRS & Calibre vs Mark Ernestus

Bad

Album: Bad

Darkside

Lawmaker

Album: Lawmaker

Chris McGregor & The Brotherhood of breath

MRA

Album: Melody Record Club 00140: Four Tet Selects

Aged in harmony

You're A Melody

Album: You're A Melody

Ofege

It's Not Easy

Album: Try And Love

D.R Hooker

Forge Your Own Chains

Album: DIV: Forge your own chains. Heavy psychedelic ballads 1968-74

Kourosh Yaghmaei

Gole Yakh

Album: Back From The Brink

Ozan Ata Canani

Alle Menschen dieser Erde

Album: Warte, mein Land, warte

Floh De Cologne

Die Luft gehört denen, die sie atmen

Album: Profitgeier