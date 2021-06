Playlist Matthias Röckl

Samstag, 12. Juni 2021

The Strokes

At The Door

Album: The New Abnormal

Paris Texas

Heavy Metal

Album: Boy Anonymous

Paris Texas

Force of Habit

Album: Boy Anonymous

Terry Presume

Zaza and some runtz (Smoke break)

Album: Zaza and some runtz (Smoke break)

Terry Presume

Did me wrong

Album: Did me wrong

The Blossom

Smoke

Album: 97 Blossom

Audrey Nuna

Damn Right

Album: A Liquid Breakfast

Finley Quaye

Ultra Stimulation

Album: Maverick A Strike

Forreign Beggars, Greentea Peng

Glow

Album: Matriachy

Yaeji

Never Settling Down

Album: What We Drew

Peter Rosenberg, Ghoastface Killah

Snake Eyes (crimeapple, Jim Jones, Ghostface Killah, Peter Rosenberg)

Album: Real Late

Run The Jewelz, Zack De La Rocha

Close Your Eyes (and count to Fuck)

Album: Run The Jewels 2