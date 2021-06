Playlist Judith Schnaubelt

Montag, 14. Juni 2021

Dougie Stu feat. Jeff Parker & Resavoir

Henny/ Resavoir Mix

Prince

Born 2 Die

Album: Welcome to America 2

Curtis Mayfield

Billy Jack

Album: There's No Place Like America Today

Loraine James

Simple Stuff

Album: Reflection

Loraine James

Black Thing

Album: Reflection

Loraine James

Reflection

Album: Reflection

Brian Jackson, Ali Shaheed Muhammad & Adrian Younge

Marswalk

Album: Brian Jackson JID008

Gil Scott -Hero & Brian Jackson

Peace Go With You, Brother

Album: Winter in America

Mndsgn

Hope You're Doin' Better

Album: Rare Pleasure

Mndsgn

Rare Pleasure III

Album: Rare Pleasure

Mykki Blanco

Want From Me feat. Bruno Ribeiro

Album: Broken Hearts and Beauty Sleep