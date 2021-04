Playlist Judith Schnaubelt

Montag, 19. April 2021

Sepalot Quartet / Sebastian Weiss, Angela Aux, Matthias Lindermayr, Fabian Füss

Numbers

Album: Numbers

Blubrd, Emaé

Changing Shores

Album: Changing Shores

Mndsgn

Slowdance / Radio Edit

Album: Rare Pleasure

Myles Sanko

Rainbow in Your Cloud

Album: Memories of Love

Mark De Clive-Lowe

Blue Hour

Album: Midnight Snacks Vol.1

Portico Quartet

Terrain II (Edit)

Album: Terrain

Elza Soares

Coração do Mar

Album: A Mulher do Fim do Mundo

Elza Soares

A Mulher do Fim do Mundo

Album: A Mulher do Fim do Mundo

Yaya Bey

You up?

Album: The Things I Can't Take With Me

Samora Pinderhughes

In July

Album: In July

Prince

Welcome to America

Album: Welcome to America

STR4TA (Giles Peterson + Jean-Paul "Bluey" Maunick)

Kinshasa

Album: Aspects - Music from the Jazz Funk Underground

Alfa Mist

Organic Rust

Album: Bring Backs