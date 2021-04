Playlist Angie Portmann

Donnerstag, 15. April 2021

London Grammar

Californian Soil

Album: Californian Soil

Son Lux

Vacancy

Album: Tomorrows III

Paul McCartney

Find my way (Beck Remix)

Album: McCartney III Imagined

Low Island

What do you stand for

Album: If you could have it all again

Low Island

In your arms

Album: If you could have it all again

Cory Hanson

Paper fog

Album: Pale horse rider

Cory Hanson

Pale horse rider

Album: Pale horse rider

Der Plan

LP3

Album: Save your software

Der Plan

I want to sing like Ella

Album: Save your software

AJ Tracey

West ten feat. Mabel

Album: Flu game