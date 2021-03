Playlist Michael Bartle

Tricky Hell is round the corner Album: Maxinquaye

Boozoo Bajou Heavy on me Album: Grains

Skip & Die La Cumbia Dictatura Album: Riots in the jungle

Wau Wau Collectif Mouhamodou and his children Album: Yaral Sa Doom

Kourosh Yaghmaei Leila Album: Back From The Brink

Jay Z Heart oft he city Album: The Blueprint

Bobby Bland Ain’t no love Album: Dreamer

Shirley Ann Lee

There is a light

Album: Songs of light