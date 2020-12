Playlist Judith Schnaubelt

Montag, 30. November 2020

Mark de Clive-Lowe

Mizugaki Prelude

Album: Dreamweavers

Albert Ayler

Deep River

Album: Goin' Home

Nubyian Twist feat Soweto Kitch

Buckle Up

Album: Freedom Fables

Steve Williamson feat Black Thought

Pf Fat Time

Album: Journey To Truth

Nubya Garcia

Source - Makaya McCraven Remix

Album: Source Remix

Resavoir feat Brandee Younger

Taking Flight

Album: Resavoir

Brandee Younger & Dezron Douglas

Coffee

Album: Force Majeure

Brandee Younger & Dezron Douglas

Force Majeure

Album: Brunch in the Crib with Brandee & Dezron

Brandee Younger & Dezron Douglas

Sing

Album: Force Majeure

Brandee Younger & Dezron Douglas

Wise One

Album: Force Majeure

Albert Ayler

Change Has Come

Album: The Revolutionary Hymns #1

Albert Ayler

Albert Ayler Interview - Early Childhood & The Army 1960, Part 1

Album: Albert Ayler - About Interviews and Music

Albert Ayler

Summertime

My name is Albert Ayler

Albert Ayler

Ghosts

Album: Spiritual Unity

World Saxophone Quartet - Hamiet Bluiett, Julius Hemphill, Oliver Lake, David Murray

Steppin'

Album: Steppin' With the World Saxophone Quartet