Playlist Noe Noack

Samstag, 21. November 2020

Zara McFarlane: My Story

Album: Songs From An Unknown Tongue

Zara McFarlane: Run Of Your Life

Album: Songs From An Unknown Tongue

Swing Ting&Shanique Marie: Give Thanks

Single

Swing Ting featuring Trigga & Sam Binga: Swagger&Flex(Sam Binga Remix)

Album: 100 Dances Reworked

Star Feminine Band: Femme Africaine

Album: Star Feminine Band

Star Feminine Band: Peba

Album: Star Feminine Band

Krizbeatz featuring Yemi Alade & Skales: Riddim

Album: African Time

Krizbeatz featuring Tekno&Teni: Hits(ADM Remix)

Album: African Time

Krizbeatz, Falz & Fuse ODG featuring Nandy: Ogede

Album: African Time

Kabza De Small featuring Daliwonga: I Log Drum

Album: I Am The King Of Amapiano:Sweet And Dust

Kabza De Small featuring feat. Wizkid, Burna Boy, Cassper Nyovest & Madumane: Sponono

Album: I Am The King Of Amapiano:Sweet And Dust

Zara McFarlane: Roots Of Freedom

Album: Songs From An Unknown Tongue