Playlist Roderich Fabian

Dienstag, 29. September 2020

Hello Forever

Natural

Album: Whatever it is

Nude Party

Cities

Album: Mkdnight Manor

The Doors

Moonlight Drive

Album: Strange Days

The Shawn Lee Rides Again Band

Wichita Lineman

Single

Pillow Queens

Gay Girls

Album: In Waiting

Eivor

Skyscrapers

Album: Segl

Roison Murphy

Murphy’s Law

Album: Roisin Machine

Moloko

I can’t help my self

Album: Do you like my tight Sweater?

Yves Jarvis

Semula

Album: Sundry Rock Somg Stock

Jonsi

Around us

Album: Go

W.H. Lung

Nothing is

Album: Incidental Music

Roedelius

Spiel im Wind

Album: Selbstportrait Wahre Liebe