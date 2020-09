Playlist Roderich Fabian

Dienstag, 22. September 2020

Diana Krall

This Dream of you

Album: This Dream of you

Young Gun Silver Fox

Kids

Album: Canyons

Steely Dan

Any Major Dude will tell you

Album: Pretzel Logic

Sorbet

Birth (My first Day)

Album: Life Variations EP

Sufjan Stevens

Die happy

Album: The Ascension

10 CC

I’m Mandy fly me

Album: How dare you!

Juliana De Silva

Vatapà

Album: Vai Samba Meu

Up, Bustle & Out

Cumbion Mountain

Album: 24-Track-Almanac

Schlammpeitziger

Weltleck

Album: Ein Weltleck in der Echokammer

Bob Marley & The Wailers

Exodus

Album: Exodus

Bantu

Killers and Looters

Album: Everybody get Agenda