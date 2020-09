Playlist Ralf Summer

Donnerstag, 10. September 2020

Suzanne Vega

'The First Time I Saw Lou Reed...

Album: An Evening of New York and Stories

Suzanne Vega

Walk On The Wild Side

Album: An Evening of New York and Stories

The Flaming Lips

My Religion Is You

Album: American Head

Sam Prekop

Summer Places

Album: Comma

Tolouse Low Trax

Milk In Water

Album: Jumping Dead Leafs

Rhauder & Paul St Hilaire

No News

Album: Assemblage

Soom T

Far From Home

Album: The Arch

Paul Epworth

Distant Planets ft Kool Keith

Album: Voyager

Doves

Prisoners

Album: The Universa Want

Everything Everything

Moonlight

Album: Re-Animator

Haiku Hands

Onset ft Mad Zach

Album: Haiku Hands

Marilyn Manson

We Are Chaos

Album: We Are Chaos

Peter Heider

Unter Strom

Album: Hell_Moll - Dunkel_Dur

Ash Ra Tempel

Gin Rose (part 1)

Album: Gin Rose (LP)