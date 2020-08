Playlist Michael Bartle

Samstag, 08. August 2020

Peter Green

One Woman Love

Album: Little Dreamer

Emmit Rhodes

Promises I’ve made

Album: Emitt Rhodes

Cleo Sol

Why don’t you

Single

Gal Costa

Tuareg

Album: DIv: Tropicalia

Lucas Santtana

Cira, Regina e Nana

Album: Sem Nostalgia

Holy Modal Rounders

Bad Boy

Album: Too much fun

Al Anderson

Be my woman

Album: Al Anderson (1972)

NRBQ

This flat tire

Album: Div: Brass tracks

Grateful Dead

Franklin’s tower

Album: The very best of

Orchestre Baobab

Franklin’s tower

Album: Div: Day of the dead

Letta Mbulu

Afro Texas

Album: Naturally

Peter Green

Slabo Day

Album: In the skies