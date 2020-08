Playlist Jay Rutledge

Mittwoch, 05. August 2020

Jimi Tenor

Sugar and Spice

Single

Y Bayani & Baby Naa and the band of Enlightenment, Reason and Love

Rehwe mi enyim

Album: Nsie Nsie

Graham Mushnik

Swordfish Bossa

Album: Peeping through the pothole

Derya Yildirim & Grup Simsek

Nem kaldi

Album: Nem Kaldi EP

Tall Juan

Sentimiento villero

Album: Tall Juan plays cumbia

47 Soul feat the Synaptik

Run

Single: Semitics

Shkoon

Rami feat Far3i

Album: Rima

Afel Bocoum

Dakamana

Album: Lindé

Oumou Sangare

Bena bena

Album: Acoustic

DJ Maphoriza / Kabza de Small, Caspar Nyovest

Phoyisa

Single

Washed out

Time to walk away

Album: Purple Noon