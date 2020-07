Playlist Thomas Meinecke

Freitag, 10. Juli 2020

Pram

The Midnight Room

Album: Across the Meridian

Aksak Maboul

Dramascule

Album: Figures

Band Apart

As I Watch the Train

Album: Band Apart

Mekons

In the Desert

Album: Deserted

Royal Trux

Purple Audacity #1

Album: White Stuff

Exploded View

Rant

Album: Obey

Sleater-Kinney

The Center Won't Hold

Album: The Center Won't Hold

The Chap

Toothless Fuckface

Album: Digital Technology

Perigon

Cool Leather Sofa

Album: Fatimema

Shari Vari

Dance Alone

Album: Now