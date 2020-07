Playlist Roderich Fabian

Dienstag, 30. Juni 2020

The Monochrome Set

The Monochrome Set

Album: Strange Boutique

The Monochrome Set

I can’t sleep

Album: Fabula Mendax

Scarlett Well

The Vampire’s Song

Album: Magic (Selections from 1999-2010)

Neil Young

White Line

Album: Homegrown

The Hempolics

The Enemy

Album: Kiss, Duddle & Torture Volume 2

New Age Steppers

My whole World

Album: Action Battlefield

Keleketla

Papua Merdeka

Album: Kelketla!

Nihiloxica

Supuki

Album: Kaloli

Niagara

Gibli

Album: S.U.B.

T. Raumschmiere

Isidora

Album: Schaukelstuhl