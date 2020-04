Playlist Ralf Summer

Montag, 06. April 2020

Nightmares On Wax

Nights Introlude

Album: Smokers Delight

Bananagun

Takostubo

Single: Out Of Reach

The Golden Sunshine Steel Band

Drum & Steel Song

Single: Drum & Steel Song

Bill Withers

Grandma's Song

Album: Bill Wither's Greatest Hits



Frank Ocean

Dear April

Single

Cabane

Tu Ne Joureas Plus A L'Amour feat. Bonnie Prince Billy

Album: Grande Es la Maison

Carl Finlow

Descent

Maxi: Descent

Muning

On My Way To You

Album: Night Young International Vol. 1

Earth Trax

I Am Not Afraid

Album: LP1

Die Wilde Jagd

Himmelfahrten (Radio Edit)

Album: Haut

Your Careless Spark

Solanaceous

Album: Retangular Soul

Avishai Cohen Big Vicioius

Teardrop

Album: Big Vicious

The Strokes

Is This It

Album: Is This It