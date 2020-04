Playlist Thomas Mehringer

Dienstag, 31. März 2020

TOPS: I Feel Alive

Album: I Feel Alive

Triska: Burning Down The Family Tree

Album: Spring Forward, Fall Back

The Marble Man: Liar At Best

Album: Sugar Rails

Hello Emerson: Am I The Midwest?

Album: How To Cook Everything

Wilco: How To Fight Loneliness?

Album: Summerteeth

Der Nino aus Wien: Wer ist der Ärgste

Album: Der Nino aus Wien

Pauls Jets: Blizzard

Single

Petra und der Wolf: Where I Start Is Where I End

Album: Surface

Waxahatchee: War

Saint Cloud

Yves Tumor: Kerosene

Single

Dirty Projectors: Search For Life

Album: Windows Open EP

Douglas Dare: The Joy In Sarah’s Eyes

Album: Milkteeth

Sophie Hunger: Rote Beeten aus Arsen

Album: Single

Ronny Pellers Satin Sound: Coming Home Baby

Album: Movements Vol. 10