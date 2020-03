Playlist Michael Bartle

Samstag, 14. März 2020

Camille Yarbrough: Take Yo Praise

Album:

Jai Paul: Jasmine

Album

Gylan Kain: Black Satin Amazon Fire Engine Cry Baby

Album:

Grauzone: Raum (ATA Extendet Edit)

Album: Raum

Jah Limonardi und die kleine Gräfin Dubski: Hangman

Album:

Pat Thomas & Marijata: Totti und Puppi

Album: DIV: Elsewhere Junior

Patrick Cowley: Grisha’s tune

Album:

Die Orangen: Sonne

Album: Sonne

Gigi: Tew Ante Sew

Album: Gigi

Rupa: Aaj Shanibar

Album: Disco Jazz

Neil Young: Down by the river

Album: Greatest Hits

Das Hobos: Discover

Album: Random Home

Black Lips: Georgia

Album: In a world that’s falling apart

Meat Puppets: Oh Me

Album: Meat Puppets II

JA: Fuso Orario

Album: Enter JA