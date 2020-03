Playlist Helen Malich

Mittwoch, 18. März 2020

Whethan ft. Oliver Tree: When I’m Down

Album: Single

Peter Bjorn And John: Amsterdam

Album: Writer’s Block

Peter Bjorn And John: Young Folks

Album: Writer’s Block

Peter Bjorn And John: Drama King

Album: Endless Dream

Tyler, The Creator ft. Rex Orange County & Anna Of The North: Boredom

Album: Flower Boy

The Weeknd: After Hours

Album: After Hours

Tame Impala: Solitude Is Bliss

Album: Innerspeaker

Courtney Barnett: An Illustration Of Loneliness

Album: Sometimes I Sit And Think, Sometimes I Just Sit

Asexy / Misitunes

FIDLAR: By Myself

Album: FIDLAR

Isolation Berlin: In Deinen Armen

Album: Vergifte Dich

Bright Eyes: The People’s Key

Album: Ladder Song

Tocotronic: Date mit Dirk

Album: Tocotronic

Gary Jules & Michael Andrews: Mad World

Album: OST Donnie Darko

Let’s Eat Grandma: Donnie Darko

Album: I’m All Ears