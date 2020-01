Playlist Michael Bartle

Samstag, 25. Januar 2020

Guz: Leserbrief

Album: Mein Name ist Guz

Trikont

Butthole Surfers: Hey

Album: Butthole Surfers EP

Alternative Tentacles/Virus

Butthole Surfers: Goofy’s Concern

Album: Independent Worm Saloon

Capitol

Mulatu Astatke: Tezeta

Album: New York- Addis-London

Strut

Khruangbin: C-Side (feat. Leon Bridges)

Album: C-Side

Dead Oceans

Miles Davis: Bitches Brew

Album: Bitches Brew

Columbia

Steve Miller Band: Macho City

Album: Circle Of Love

Mercury

Nick Drake: One of these things first

Album: Bryter Layter

Island