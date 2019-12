Playlist Thomas Mehringer

Donnerstag, 19. Dezember 2019

Little Simz: 101 FM

Album: Grey Area

AGE 101 MUSIC / AWAL Recordings

Dreamville (J. Cole, Earthgang, Bas, JID, Young Nudy):Down Bad

Album: 1-888-88-DREAM

Dreamville/Interscope

Tyler, The Creator: Boy Is A Gun

Album: IGOR

Columbia

Algiers: Can The Sub_Bass Speak?

Single

Matador

Sleater-Kinney: The Dog/The Body

Album: The Center Won’t Hold

Caroline

Purple Mountains: All My Happiness Is Gone

Album: Purple Mountains

Drag City Records

Marlon Williams feat. Aldous Harding: Nobody Gets What They Want Anymore

Album: Single

Dead Oceans

Aldous Harding: Fixture Picture

Album: Designer

4AD

Khruangbin & Leon Bridges: Texas Sun

Single

Dead Oceans

Wilco: Love Is Everywhere

Album: Ode To Joy

dBpm Records

The Düsseldorf Düsterboys: Es geht mir gut

Album: Nenn mich Musik

Staatsakt

Helado Negro: Fantasma Vaga

Album: This Is How You Smile

Rvng Intl.

Moodymann: If I Gave U My Love

Album: Sinner EP

Kdj Records