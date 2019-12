Playlist Ralf Summer

Donnerstag, 12. Dezember 2019

Courtney Barnett: Depreston

Album: MTV Unplugged – Live in Melbourne

Milk! Records

Andrés: Back In The Old Times

Album: Andrés IV

Mahogani Music

Stormzy: Crown

Album: Heavy Is The Head

Warner Music International

FunkinEven & Fatima: Phoneline

Album: V.A. Eglo Records Vol 2

Eglo Records

St. Vincent: Happy Birthday Johnny (Fred P Remix)

Album: Nina Kraviz Presents MASSEDUCTION Rewired

Caroline / Loma Vista

Ramzi: Bird Again

Album: Multiquest Niveau: 1: Camouflé

Fati

Ramzi: Attack Moussaillon

Album: Multiquest Niveau: 1: Camouflé

Fati

EDMX: Unity

Album: World Phaser

Queen Nanny Records

Dirty Projectors: FourFiveSeconds

Album: Sing The Melody (Live at Power Station)

Domino

Max Goldt: Gleichzeitig? Das kann ich nicht.

Album: Draussen Die Herrliche Sonne (Musik 1980-2000. Foyer Des Arts, Nuuk, Solo, Diverses)

Tapete

Digitalism: Panavision

Album: Jpeg

Magnetism

Vilod: Clop

Album: The Clouds Know

Mana

Throbbing Gristle: The Worm Waits Its Turn

Album: TG - PART 2: THE ENDLESS NOT

Mute