Playlist Karl Bruckmaier

Samstag, 21. Dezember 2019

Matana Roberts: All Things Beautiful

Album: „Coin Coin Chapter IV: Memphis“

Constellation

Matana Roberts: Fit to be tied

Album: „Coin Coin Chapter IV: Memphis“

Constellation

FKA Twigs: Thousand Eyes

Album: „Magdalena“

Young Turks

Sarah Louise: Chitin Flight

Album: „Nighttime Birds and Morning Stars“

Thrill Jockey

The Sensory Illusion: An August Ballad

Album: „st“

Karaoke Kalk

Nick Cave: Galleon Ship

Album: „Ghosteen“

Mute

Simon Joyner: Yellow Jacket Blues

Album: „Pocket Moon“

BB Island

Richard Dawson: Jogging

Album: „2020“

Domino

Sleater/Kinney: Broken

Album: „The Center Won’t Hold“

Mom + Pop Music

Sleater/Kinney: Hurry On Home

Album: „The Center Won’t Hold“

Mom + Pop Music

Royal Trux: Whopper Dave

Album: „White Stuff“

Fat Possum

Van Morrison: Days Gone By

Album: „Three Chords And The Truth“

Caroline