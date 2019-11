Playlist Sabine Gietzelt

Freitag, 08. November 2019

Sean O´Hagan: I Am Here

Album: Radum Calls Radum Calls

Drag City

High Llamas: Holland

Album: Retrospective, Rarities & Instrumentals

V2 ‎– VVR

Sean O´Hagan: Spoken Gem

Album: Radum Calls Radum Calls

Drag City

Sean O´Hagan: The Paykan

Album: Radum Calls Radum Calls

Drag City

Sean O´Hagan: On A Loneyl Day

Album: Radum Calls Radum Calls

Drag City

Omni: Skeleton Key

Album: Networker

Sub Pop ‎

Omni: Courtesy Call

Album: Networker

Sub Pop ‎

Sin Fang: No Summer

Album: Sad Party

morr

Pop Group: She Is Beyond Good And Evil

Album: Y

Mute

Pop Group: We are Time

Album: Y

Mute

Kreidler: Eurydike

Album: Flood

Bureau B ‎

Cabaret Voltaire: Seconds Too Late

Album: ep

Rough Trade ‎

Salt´n´Pepa: Push It

Album: ep

FFRR