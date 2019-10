Playlist Roderich Fabian

Donnerstag, 31. Oktober 2019

Josh Rouse: New York Holiday

Album: The Holiday Sound Of Josh Rouse

Yep Roc

Bob Dylan: I Threw It All Away

Album: Bootleg Series Vol.15: Traveling Thru

Sony

Leif Vollebekk: Change

Album: New Ways

Secret City

Cold War Kids: Tricky Devil

Album: New Age Norms 1

CWKTWO Corp.

Mamiffer: All That Is Beautiful

Album: The Brilliant Tabernacle

SIGE

Double Nelson: Deep Way

Album: Erreur 89450

Atypeek/ La Face Cachée

Karaba: Der Inder

Album: Kraut Jazz Futurism (Compilation)

Kryptox

Michael Kiwanuka: Piano Joint (This Kind Of Love)

Album: Kiwanuka

Universal

Sudan Archives: Confessions

Album: Athena

Stones Throw

Gang Starr: Bad Name

Album: One Of The Best Yet

Ingrooves

Underworld: Star

Album: DRIFT Series 1

Caroline

Nocturnal Sunshine: U&ME

Album: Full Circle

I/AM/ME / BMG

Dallas Acid: Silk Rain

Album: The Spiral Arm

Rough Trade