Playlist Matthias Hacker

Donnerstag, 24. Oktober 2019

Desert Sessions: Noses In Roses, Forever

Album: Desert Sessions Vols. 11 & 12

Matador

Simon Joyner: Yellow Jacket Blues

Album: Pocket Moon

BB Island /Grapefruit

Fink: That’s How I See You

Album: Bloom Innocent

R’COUP’D

Cigarrettes After Sex: Heavenly

Album: Cry

Partisan



Neil Young & Crazy Horse : Help Me Lose My Mind

Album: Colorado

Reprise / Warner Records

Kreidler: Nesindano (feat. KHOES)

Album: Flood

Bureau B

The Düsseldorf Düsterboys: Kneipe

Album: Nenn Mich Musik

Staatsakt

Young Guv: Can I Just Call You

Album: GUV II

Run for cover Records

Swans: It’s Coming, It’s Real (feat. Anna and Maria von Hausswolff)

Album: Leaving meaning

Young God / Mute

Anna Meredith: Paramour

Album: FIBS

Moshi Moshi Records